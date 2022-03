Guerre en Ukraine : le monde en bleu et jaune

À Tbilissi, capitale de Géorgie, ils sont nombreux à exprimer leur solidarité et à mettre à l'honneur l'hymne et le drapeau ukrainien. Une mobilisation qui s'étend jusqu'au Japon. Les rues de Tokyo résonnent de messages pour faire pression sur la Russie. Au Portugal, ils se sont réunis devant les principales ambassades présentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Une chaîne humaine et un message de paix qui s'inscrivent dans toutes les langues.