Ukraine : "Le monde libre a le devoir d'offrir aux Ukrainiens toute son aide", affirme Garry Kasparov sur LCI

Une guerre contre le "fascisme". C'est ainsi que Gary Kasparov, ancien champion d'échec russe devenu fervent opposant à Vladimir Poutine, résume le conflit qui fait rage en Ukraine depuis le 20 février. "La guerre en Ukraine aujourd'hui est une guerre entre la liberté et la tyrannie", a estimé le Russe samedi soir depuis le salon Vivatech à Paris, lors d'une interview avec Darius Rochebin sur LCI.

"L'Ukraine nous défend toutes et tous contre la montée du fascisme", a-t-il tranché, estimant que "le monde libre a le devoir d'offrir aux Ukrainiens toute son aide". Un "devoir" attribué à l'Occident, assorti d'une certitude : la Russie, "responsable de crimes de guerre contre l'humanité (...), devra payer les dommages". Et pour lui, le sort de Moscou est scellé, même si le dirigeant russe "continue de faire monter la pression dans l'espoir de diviser l'Occident". Avec la réaction de l'Occident - et son train de sanctions - "Poutine n'a jamais été aussi isolé. Le monde entier considère que l'agression de Poutine est négative".