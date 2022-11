VIDÉO - Guerre en Ukraine : le pays s'adapte face aux coupures d'électricité

Il n’y a ni électricité ni eau, mais à écouter Nikita, l'appartement de sa belle-sœur serait presque luxueux, car il y a au moins du gaz. Alors, depuis mercredi, il s’y réfugie avec sa femme et sa fille de six mois. "C'est très bien parce qu'on peut chauffer de l'eau, c'est mieux pour s'occuper de notre bébé, et ici, on a du réseau téléphonique contrairement à chez nous", explique ce père de famille. Système D obligatoire alors que de nouvelles frappes russes ont plongé une bonne partie de l’Ukraine dans la pénombre depuis mercredi. Leur réserve d’eau : la baignoire. Qu’importe s’il faut être deux pour un simple lavage de main.