Guerre en Ukraine : le point en direct de Kiev

Selon notre reporter, la population est passée de 4 millions à 2 millions d'habitants. Et pour autant, dans une ville de plus en plus vide, poursuit François-Xavier Ménage. Il rapporte également que plusieurs centaines de voitures ont essayé d'entrer dans la capitale, malgré les checkpoints. Des Ukrainiens armés se trouvent à bord de ces véhicules. Ils viennent à Kiev pour prêter main-forte aux autorités ukrainiennes.