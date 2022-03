Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev

En direct de la capitale ukrainienne, notre envoyé spécial rapporte que "les tirs d'artilleries lourdes ont redémarré depuis 20 minutes et on l'entend bien dans le centre-ville de Kiev. Il faut savoir que les autorités sont inquiètes, parce qu'il y a des drones russes qui ont été repérés dans le ciel de la capitale pas plus tard qu'hier soir".