Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev

Quant aux affrontements, les explosions et les sirènes n'ont pas vraiment cessé. Beaucoup d'alertes ont retenti vers cinq heures du matin. Par ailleurs, si dans le centre-ville on n'entend pas souvent ces sirènes d'alerte, cela dépend vraiment de l'endroit où l'on se trouve. À la périphérie de la ville, on entend non seulement les bombardements, mais même entendre des tirs d'armes légères. Dans cette zone, les Russes tentent quelques incursions et des reconnaissances. L'assaut n'y est pas généralisé, mais il s'agit toujours des tentatives repoussées par l'armée ukrainienne.