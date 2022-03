Guerre en Ukraine : le point sur la situation à Kiev avec notre journaliste Florian Litzler

Selon notre reporter, beaucoup de choses laissent penser que l'assaut est imminent à Kiev. "Même s'il n'y a pas plus de bombes et d'alertes, on sent que quelque chose est en train de se passer" a-t-il expliqué. "Déjà, il y a cette destruction de l'antenne de télévision aujourd'hui. Depuis cet après-midi, à Kiev, si vous allumez la télévision, vous ne verrez plus rien" ajouta-t-il par la suite.