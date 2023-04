Guerre en Ukraine : le fils de Dmitri Peskov affirme avoir combattu six mois avec les mercenaires de Wagner

De son côté, le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, avait annoncé samedi que Nikolaï Peskov avait servi "avec courage et héroïsme" pendant six mois dans le secret dans l'est de l'Ukraine, à Louhansk. Arrivé sous une autre identité, il a servi au sein de l'équipe dédiée au lance-roquettes multiple "Ouragan" des forces du groupe. Selon lui, Dmitri Peskov lui-même lui a demandé de "le prendre comme simple artilleur".

"Bien sûr, pour le peuple, c'est une situation qui n'est pas commune, parce que tout le monde est habitué au fait que les enfants de l'élite soient cachés par leurs parents", a commenté Evguéni Prigojine, dans un message publié par son service de presse. Il a affirmé n'avoir pas conseillé à Nikolaï Peskov de servir au sein de l'armée régulière russe pour éviter d'être mis à l'arrière dans un quartier général ou d'être envoyé dans un "hachoir à viande" en première ligne, une saillie symptomatique des dissensions entre le groupe paramilitaire et les troupes officielles de Moscou.