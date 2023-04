VIDÉO - Ukraine : Poutine s'est rendu dans la région de Kherson, selon le Kremlin

Visite éclaire du président russe. Le Kremlin a annoncé, ce mardi 18 avril, que Vladimir Poutine s'était rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le sud et l'est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l'invasion russe déclenchée il y a plus d'un an. Toutefois, il n'a pas été précisé quand ce déplacement a eu lieu.

Le communiqué diffusé indique néanmoins que le président russe a félicité les militaires à l'occasion de la fête de Pâques orthodoxe, qui a été célébrée ce dimanche 16 avril, et leur a offert des "copies des icônes".