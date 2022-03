Le siège de Marioupol, appel entre Macron et Poutine... Le point sur la situation en Ukraine

Les lignes de front ont peu bougé. Les forces russes n'ont pas fait d'avancées significatives sur le week-end, selon une note des services de renseignements britanniques publiée dimanche soir. Les frappes aériennes se sont toutefois intensifiées sur les dernières heures, et touchent, outre Marioupol, les villes de Kharkiv, Mykolaiv et Tchernihiv.

Les soldats russes se rapprochent de Kiev, selon l'administration régionale ukrainienne. L'essentiel des combats a lieu autour de la capitale, notamment sur la route menant à Jytomyr (150 km à l'ouest) et à Tchernihiv (150 km au nord).

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce dimanche que les troupes russes se préparaient à bombarder Odessa, une ville historique de près d'un million d'habitants et premier port d'Ukraine, situé au bord de la mer Noire. Selon un officiel américain cité par l'agence Reuters, une attaque amphibie sur la ville n'est pas imminente pour l'instant.

En tout, les militaires russes ont "éliminé" près de cent avions, 778 chars et autres véhicules blindés et détruit l'aéroport de Starokonstantinov, à mi-chemin entre Kiev et Lviv (ouest), selon le ministère russe de la Défense. Environ 600 missiles ont été tirés par la Russie depuis le début de l'invasion, et 95% des forces massées à la frontière sont entrées en Ukraine, selon une source américaine interrogée par Reuters.