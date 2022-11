VIDÉO - Guerre en Ukraine : les chirurgiens opèrent dans le noir

L'Ukraine, notamment sa capitale Kiev, était largement privée d'électricité et d'eau courante jeudi, au lendemain de nouvelles frappes massives de la Russie visant spécifiquement l'infrastructure énergétique, et au moment où l'hiver s'installe. Ces frappes, selon les autorités urkrainiennes, ont plongé dans le noir "la grande majorité des consommateurs" du pays qui comptait environ 40 millions d'habitants avant le début de l'invasion russe le 24 février. Le moment est critique après neuf mois de guerre. Encore plus pour le personnel médical qui essaie, dans cette situation intenable, d’assurer ses missions. Lampes frontales sur le front, plongée dans le noir une équipe médicale tente d’opérer leur patient dans la pénombre du bloc d’un hôpital ukrainien. Une intervention minutieuse qu’ils essaient de mener grâce à la une lampe de poche. L’opération, effectuée dans le noir, est délicate : ils doivent remplacer deux valves cardiaques par deux valves artificielles. A Kherson, cette autre équipe doit opérer de toute urgence un nouveau patient. Sans ascenseur, ni lumière, le jeune malade doit être porté par l’équipe, à pied, jusqu’au 6e étage.