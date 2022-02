Guerre en Ukraine : les combats se multiplient dans le pays

Sur les réseaux sociaux, les Ukrainiens diffusent des vidéos de soldats russes faits prisonniers. Ils ont une vingtaine d’années et tous ont le même discours : “Ils ont été abandonnés par leur supérieur”, disent-ils. Comme toujours, en temps de guerre, difficile d’être sûr de toutes les victoires revendiquées par les uns et les autres, de faire le tri entre information et propagande des deux camps.