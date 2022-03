Guerre en Ukraine : les craintes des Français

Le président prévient ce soir, les jours qui viennent risquent d'être de plus en plus durs, mais la France va tout faire pour "obtenir l'arrêt des combats". Un discours pour rassurer les Français. Certains se demandent tout de même si les paroles du président vont changer quelque chose ou non. D'autres disent avoir peur pour la France, leur famille et leurs enfants.