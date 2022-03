Guerre en Ukraine : les femmes sur tous les fronts

À quelques mètres de là, Nella, une Ukrainienne d’Odessa, range les stocks de médicaments. Elle était comptable dans sa vie d’avant-guerre. "Je défends ma maison, mon jardin, mes voisins, et on défendra tout notre territoire jusqu’à la dernière goutte de sang", affirme-t-elle en apportant son aide. De son côté, Lana aide les hommes à se battre. Elle les conseille en tant que psychologue. Elle reçoit, ce samedi matin, un jeune commandant d’un bataillon de volontaires qui a 27 ans. Résister coûte que coûte, femmes et hommes partagent ici le même mot d’ordre.