Guerre en Ukraine : les Français de Russie appelés à quitter le pays

Près de 4 000 Français sont inscrits sur la liste du consulat. Beaucoup sont déjà rentrés. Ceux qui restent se tiennent prêts et scrutent l'actualité. Pour ceux qui veulent partir, le départ est rendu difficile par la fermeture des liaisons aériennes entre l'Europe et la Russie. Les vols pour quitter la Russie sont maintenant souvent hors de prix, parfois à plus de 1 000 euros. L'autre solution pour partir, c'est de prendre la route.