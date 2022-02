Guerre en Ukraine : les Français doivent-ils craindre des répercussions ?

Côté supermarché, faudra-t-il également s’attendre à des augmentations ? On ne trouve dans nos rayons quasiment aucun produit importé directement d’Ukraine ou de Russie. Mais ces deux pays sont de gros producteurs de matières premières, notamment de blé, de maïs et d’huile. Alors, que va-t-il advenir du prix du paquet de notre pâte, de notre baguette de pain et de notre bouteille d’huile ?