Guerre en Ukraine : les habitants d’Odessa prennent les armes

"Je suis un ancien militaire. Je sais manier des armes et on n'a que quelques jours pour apprendre les rudiments de tactique. On n'a plus que quelques jours avant l'arrivée des soldats russes", confie un résistant civil au micro du 20H de TF1. À l'étage dans cette classe, place à la découverte des armes pour les nouvelles recrues. Le cours est dispensé par Petrovitch, ancien garde frontière. Ce septuagénaire tient à nous montrer un autre atelier. Il est fier comme l'ensemble des résistants de prouver devant notre caméra que les Ukrainiens sont prêts à se défendre quoi qu'il en coûte.