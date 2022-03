Guerre en Ukraine : les hôpitaux ciblés à 43 reprises depuis le début du conflit, déplore l'OMS

"Le système doit être soutenu, renforcé et recevoir les outils de base pour sauver des vies", insiste-t-il. La santé est "le plus fondamental des droits de l'homme". Détruire des bâtiments, c'est "détruire l'espoir", poursuit-il. En France, plusieurs associations appellent d'ailleurs aux dons de matériel médical, notamment des médicaments, à destination de l'Ukraine.

Car les attaques contre les services hospitaliers semblent s'accentuer. Dimanche 13 mars, l'Unicef avait documenté "31 attaques contre les soins de santé". Le bilan était alors de 12 morts et de 34 blessés. Outre les blessés de guerre et les malades de la vie quotidienne, les associations alertaient également sur le nombre de femmes enceintes : selon les directeurs généraux de l'Unicef, du FNUAP (Fonds des nations unies pour la population) et de l'OMS, 4300 naissances ont eu lieu en Ukraine depuis le début de la guerre et 80.000 Ukrainiennes devraient accoucher au cours des trois prochains mois.