Guerre en Ukraine : les manifestations contre la guerre se multiplient en Russie

La répression s'intensifie aussi dans les rues. Manifester contre la guerre peut être considéré désormais comme un acte de soutien à l'ennemi et donc puni pour trahison. "Pour notre liberté et la votre" a écrit une femme sur une pancarte. "Non à la guerre", a tagué un homme sur un mur. Ils ont été tous les deux arrêtés par la police. C'est une ONG qui filme et comptabilise toutes ces arrestations. Selon elle, il en a eu plus de 6 000.