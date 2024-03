VIDÉO - Guerre en Ukraine : un combattant français témoigne sur LCI

Flash, ancien militaire français, s'est engagé dans la Légion internationale pour soutenir les Ukrainiens sur le front. Sur LCI, il raconte l'épuisement et la stratégie russe qui a évolué depuis le début de la guerre.

Flash, ancien militaire français, s’est décidé à partir pour l'Ukraine après les massacres de Boutcha. Au début, ce jeune homme voulait y apporter son aide en tant que médecin secouriste. Mais il a finalement décidé, une fois sur place, de s’engager dans la Légion internationale.

Flash a combattu pour défendre Bakhmout, puis ensuite autour de Tchasiv Yar. Il témoignait ce mercredi matin sur LCI.

Un ancien militaire français, engagé en Ukraine, témoigne Source : TF1 Info

"Les mecs ont déchaîné les enfers"

Flash explique avoir failli se faire tuer au combat. "Une nuit où je suis resté en avant, j’ai envoyé mon collègue récupérer l’infanterie ukrainienne", raconte-t-il. "J’ai dû faire l’erreur de me faire détecter par un drone russe et à ce moment-là, les mecs ont déchaîné les enfers. Ils étaient motivés à m’avoir, et les tirs se sont rapprochés, rapprochés, rapprochés [...] Coup de bol, les drones faisaient que des aller-retours et en fait au bout d’un moment, le drone, j’entends qu’il s’en va. Et là, je calcule… 5, 8, 10 secondes, et là, je me rends compte qu’il n’y a pas d’autre drone qui arrive. Et là du coup, j’ai claqué ma jumelle de vision nocturne, et puis en avant... Je suis sorti du trou. J’ai couru aussi vite que j’ai pu en arrière jusqu’à la dernière position ukrainienne pour me replier."

“C’est clairement une guerre d’attrition", estime également le combattant. "Donc c’est celui qui va manquer le plus rapidement d’hommes sur un certain point qui prend le risque d’avoir sa ligne craquée. Et clairement de se faire enfoncer les lignes de défense. Donc c’est pour ça que l’Ukraine demande une mobilisation [...] Au début de la guerre, les Russes ont eu beaucoup de pertes, donc ils n'ont pas eu ce problème de rotations. Ils ont pris de nouveaux mobilisés et ils ont comblé le vide dans les rangs avec des nouvelles recrues. Ils n'avaient pas besoin de faire de rotations, vu les pertes. Maintenant, dans l’armée ukrainienne, il y a eu des pertes aussi."

Extrait à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.