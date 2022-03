Guerre en Ukraine : l'armée russe subit des pertes

Sur ces images de l'armée ukrainienne, un hélicoptère a été abattu et des tanks détruits. L'armée russe ne donne aucun chiffre sur les pertes matérielles. Alors sur ce site indépendant, dans la vidéo en toute de cet article, plusieurs observateurs scrutent les réseaux sociaux, les chaînes de télévision et recensent de manière exhaustive les dégâts, photos et vidéos à l'appui.