Guerre en Ukraine : les pompiers humanitaires français viennent en aide aux réfugiés en Pologne

Elles viennent de passer la frontière polonaise et sont exténuées par une guerre qu'elles ont fui et des kilomètres à pied pour arriver en Pologne. Les familles ukrainiennes sont de plus en plus nombreuses à arriver ici, surtout des femmes et parfois des enfants. "Nos cœurs sont remplis de reconnaissance pour les Polonais et toutes les personnes ici qui nous aident", témoigne une Ukrainienne.