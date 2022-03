Guerre en Ukraine : les premiers effets des sanctions pour les Russes

Les autorités surveillent également le cours du rouble. Pour la seule journée de lundi, sa valeur s'est effondrée de 30%. À Saint-Pétersbourg, des habitants surveillent aussi le cours du rouble affiché devant les bureaux de change. Si la monnaie russe continue de chuter, toute la population va s'appauvrir. Avec une vie plus dure et plus chère, frappée par ces sanctions, la Russie se ferme un peu plus sur elle-même.