Guerre en Ukraine : les premiers pas des enfants réfugiés en France

Dans une autre classe, nous avons rencontré Sofia, dix ans. Elle arrive d'Odessa avec son frère et sa mère. Elle s'intègre bien et parle déjà quelques mots de français. Dans un coin de la cour, un peu plus tard, nous avons trouvé la petite Jenilla, six ans à peine. Elle arrive de Kiev. Nous l'avons retrouvée avec sa mère. Avec leurs cousines et les enfants, depuis cinq jours, ils sont logés dans une famille d'amie franco-ukrainienne.