Guerre en Ukraine : les Russes ont-ils vraiment repris la ville de Soledar ?

Les combats dans et autour de Soledar font rage depuis plusieurs mois, mais leur intensité a fortement augmenté ces derniers jours. La ville, connue pour ses mines de sel, semble pour la plus grande partie avoir été conquise, malgré la défense acharnée de Kiev repoussant les assaillants. Dans son bulletin quotidien publié le 12 janvier, l'ISW avait indiqué penser que "les forces russes ont (en réalité) probablement capturé Soledar le 11 janvier", soit mercredi.

Pour appuyer ses propos, l'ISW a notamment évoqué "des photos géolocalisées publiées les 11 et 12 janvier" qui "indiquent que les forces russes contrôlent probablement la plupart sinon la totalité de Soledar et ont probablement poussé les forces ukrainiennes hors de la périphérie ouest de la localité". Il s'agit là de la première victoire militaire de Moscou en Ukraine depuis plus de six mois.