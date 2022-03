Guerre en Ukraine : les sanctions économiques vont-elles faire reculer Vladimir Poutine ?

En cause : la peur d'une hausse prochaine du prix de produits importés. Une augmentation inévitable selon l'économiste Anne-Sophie Alsif. "La majorité des biens manufacturés et consommés sont importés. De fait, les prix vont énormément augmenter. Il y aura une très forte inflation, une paupérisation accrue et une baisse du pouvoir d'achat", explique-t-elle.