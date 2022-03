Guerre en Ukraine : les témoignages des survivants de Marioupol

Ensuite, les rescapés de Marioupol peuvent raconter l'horreur. Une femme coincée sous les bombes avec son fils paralysé, cachée dans les caves de son immeuble détruit, raconte son calvaire. "Ça me détruit de l'intérieur, d'imaginer qu'on a passé plus de trois semaines dans un sous-sol avec un enfant handicapé, c'est effrayant. Le sous-sol ne nous a pas protégées des bombardements. Il faisait tout le temps froid. Je ne faisais que pleurer en voyant mon fils prier et de demander de l'aide à Dieu pour nous sauver tous", témoigne-t-elle devant nos caméras.