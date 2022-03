Ukraine : les témoignages poignants de ceux qui ont perdu leurs proches

Autre pan de vie fauchée par la guerre, celle d'Igor. Samedi 5 mars, dans la banlieue de Kiev, sa maison a été bombardée par des missiles russes. Il y a perdu six membres de sa famille, dont sa femme et sa fille de douze ans. Contacté par TF1, il a beaucoup de mal à évoquer ce qu'il éprouve. "Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on a perdu ce qu'on a de plus cher ?", interroge-t-il. "C'est inimaginable, c'est l'horreur. Je me sens mal, je veux me reposer", ajoute-t-il dans la vidéo en tête de cet article. Encore hagard, Igor a pu se réfugier avec ses chats dans une maison voisine abandonnée. Il semble totalement perdu. "Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi", lâche-t-il.