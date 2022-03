Guerre en Ukraine : les troupes russes progressent sur plusieurs fronts

Mardi soir et pendant la nuit, des tirs et une puissante explosion ont été entendus. Au vu des images, il pourrait s'agir d'un dépôt de munitions. "Toute la ville est détruite. Il n'y a plus de ponts et de routes. Il n'y a presque plus rien. On n'a presque plus d'eau potable", raconte Anastasia, une habitante.