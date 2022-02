Guerre en Ukraine : les Ukrainiens déterminés à se battre

Il y a également des soldats disposant simplement d'un fusil de chasse ou d'un simple pistolet, mais qui ne manquent pas de détermination. En effet, ces soldats sont employés localement autour de chez eux. Un de ceux avec qui l'équipe de TF1 discutait a affirmé qu'il se battait pour défendre son village et sa maison. En fait, le gouvernement espère qu'ils auront une détermination sans faille face à une armée russe qu'ils savent supérieure à eux. Mais le but de ces miliciens ce n'est pas de l'affronter directement, mais plutôt de la harceler sur ses arrières. Ils veulent surtout faire la traque aux espions et aux saboteurs, qui est une grosse paranoïa en ce moment côté ukrainien.