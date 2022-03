Guerre en Ukraine : lourd bilan à Kharkiv après les bombardements

Kharkiv, avec 1,4 millions d'habitants, est un lieu stratégique pour les Russes. Proche de la frontière, elle est située sur l'un des axes reliant la Russie à Kiev. Alors, depuis trois jours, la ville subit les tirs de l'artillerie ainsi que les bombardements. Et les cibles ne sont pas que militaires. Ce mardi après-midi, une nouvelle frappe a grandement endommagé un hôpital et des immeubles d'habitation. Un bilan fait état de huit morts et six blessés.