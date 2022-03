Guerre en Ukraine : Lourdes se mobilise

Dans une église de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, bâtie par les pèlerins ukrainiens, chaque jour, le père Romaniuk partage ses messes sur Internet, une façon d’être uni avec les fidèles. Le prêtre ukrainien se rend ensuite dans la grotte pour appeler à la paix. Un message attendu et partagé dans la cité mariale. "Je suis très sensible à cette situation, notamment pour les enfants et pour les bébés", confie un fidèle.