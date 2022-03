Guerre en Ukraine : Lviv, capitale de la résistance

Nous voici à 40 km de la ville dans un lieu tenu secret par peur d'hypothétiques frappes aériennes. Dans le hangar de cette entreprise agricole, une forme pacifique de résistance est à l'œuvre. Une fois reconditionnés, les cartons doivent être acheminés vers les zones de guerre. Et cet après-midi, c'est Julian, coach sportif il y a encore dix jours, qui gère la cargaison. Depuis une semaine, des dizaines de chauffeurs prennent quotidiennement la route, direction l'Est de l'Ukraine. Mais ce trajet est de plus en plus dangereux, puisque les Russes voient d'un très mauvais œil que les populations civiles ainsi que la résistance ukrainienne soient ravitaillées.