Guerre en Ukraine : malgré la censure, comment les Russes s'informent

Toutes ces chaînes sont étroitement surveillées par le pouvoir. Ce contrôle de la presse est de plus en plus fort. À présent, les médias n'ont plus le droit d'utiliser les mots invasion, offensive ou déclaration de guerre pour parler de la situation en Ukraine. D'un côté, il y a cette presse très contrôlée, de l'autre, c'est toujours aussi simple de se rendre sur Internet. En deux secondes, on peut se connecter aux réseaux sociaux.