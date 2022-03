Guerre en Ukraine : "Marioupol est devenu un film d’horreur"

Sous le feu de bombardements incessants, quelque 200.000 habitants sont toujours pris au piège dans la ville ukrainienne de Marioupol. Cela fait plusieurs jours que l'armée russe assiège cette cité portuaire, située dans le Sud-Est de l'Ukraine. Ces derniers jours, les tentatives pour faire évacuer la population ont échoué à deux reprises, Kiev et Moscou se rejetant mutuellement la responsabilité de ces échecs. Dans cette zone, les images sont rares et les témoignages tout autant.

Pour Nadiia et son mari, qui habitent en Autriche et donc sans nouvelles de leurs proches, l'angoisse est permanente. Le couple de trentenaires n'a plus reçu aucun signe de vie de leurs familles depuis 48 heures. "Mon frère est avec ses deux enfants. Ils ont un an et demi et sept ans. Il est avec sa femme et sa belle-mère. Ils se cachent dans un immeuble", raconte, inquiète, la jeune femme, contactée en visio par une équipe de TF1.