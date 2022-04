Marioupol : la Russie annonce la reddition d’un millier de soldats, Ioulia Timochenko dément sur LCI

C’est l’une des batailles les plus stratégiques de la guerre en Ukraine. Alors que la ville de Marioupol est au cœur d’intenses combats et assiégée par les troupes russes depuis des semaines, le ministère de la Défense russe a annoncé, mercredi, que plus d’un millier de soldats ukrainiens s’étaient rendus. Dans la nuit de mardi à mercredi, un reportage de la télévision publique russe annonçant la reddition a même montré des hommes en tenue de camouflage transportant des blessés sur des brancards.

"Dans la ville de Marioupol, dans la zone de l’usine métallurgique Ilitch […] 1026 militaires ukrainiens de la 36e brigade marine ont volontairement déposé les armes et se sont rendus", détaille ainsi un communiqué du ministère. Selon les autorités, 150 d’entre eux étaient blessés et ont été pris en charge à l’hôpital de Marioupol.