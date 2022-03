VIDÉO - Cauchemar de Marioupol : les images d’une ville défigurée

La ville, port stratégique sur la mer d'Azov, est en état de siège depuis dix jours, sous le feu de l'artillerie russe. Ce jeudi matin encore, des bombardements ont visé des immeubles d'habitation, laissant de larges panaches de fumée noire de part et d'autre de la ville. Les routes disparaissent sous un manteau de poussières et des débris d'explosion. Des fosses communes ont même été creusées dans l'urgence et les corps s'y entassent.

Les civils sont les premières victimes de cette offensive acharnée : le siège a fait pour l'heure 1207 tués et "un demi-million de gens vivant sans électricité, eau, chauffage ni communications", a indiqué la mairie de la ville sur Telegram. Les files s'allongent pour remplir des bidons d'eau aux fontaines publiques, et la situation humanitaire est catastrophique. "On n'a plus de gaz, il fait tellement froid, on n'a pas de nourriture, il y a des pillages. Les corps sont enterrés dans les cours des immeubles, c'est vraiment effrayant", lance une habitante, en pleurs. La ville est complètement défigurée : un quartier résidentiel a été complètement soufflé, les immeubles ravagés et la végétation brûlée, comme le montrent les images satellites avant-après ci-dessous.