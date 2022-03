VIDÉO - Guerre en Ukraine : Marioupol, une ville martyre coupée du monde

Les armes ne sont pas les seules à tuer à Marioupol. Suite au blocus, les habitants manquent de tout et sont affamés. Une situation humanitaire catastrophique qu'a confirmé un médecin présent sur place à l'ONG Médecins Sans Frontières. "Il n'y a plus d'eau potable, ni de médicament depuis une semaine, peut-être même dix jours. Désormais, on arrive même plus à trouver de nourriture."