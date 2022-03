Marseille, Toulouse, Bourges... Quelles villes françaises sont jumelées avec des communes ukrainiennes ?

Les jumelages remontent ainsi souvent à plusieurs décennies en arrière, jusqu'en 1960 pour le plus ancien, qui lie Nice et Yalta. Mais certaines municipalités ont décidé de passer le pas tout dernièrement, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Parmi elles, Bourges, dans le Cher, qui a lié une association avec l'ukrainienne Korosten, deux communes de 65.000 habitants toutes deux, à 2500 kilomètres de distance de l'une de l'autre. Le maire de Bourges a pris contact dimanche avec son homologue ukrainien, et a pu constater que sur place, des bombardements ont déjà détruit des bâtiments et 60% des femmes et des enfants ont dû quitter cette ville du Nord ukrainien.

Elle a été propulsée en première ligne dans le conflit, située à 50 kilomètres de Tchernobyl, centrale nucléaire tombée aux mains des Russes, et à 100 km de Kiev, la capitale sous la menace de couloirs de chars russes. Les deux maires échangent désormais directement par visioconférence : "Je leur ai dit que si des familles voulaient venir à Bourges, nous pouvons les accueillir", explique Yann Galut, élu Divers Gauche de la commune, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

À chaque discussion, il découvre le quotidien d'un élu qui vit sous les bombes. "C'est complètement fou parce qu'il y a quinze jours, il était un maire normal, comme moi, alors que là, c'est un maire en guerre", déplore-t-il. "C'est très touchant de pouvoir échanger avec lui." Ce jumelage s'appuie sur une mobilisation citoyenne : des dons des habitants affluent chaque jour et une partie sera expédiée directement en Ukraine, tandis qu'une autre servira à l'accueil des réfugiés.