VIDÉO - Missile tombé en Pologne : "La Russie a trop à perdre en agressant l'Otan", selon le général Paloméros

"On peut s'en tenir à cette thèse, mais non sans en tirer des conséquences", a déclaré l'ancien commandant de l'Otan. Notamment sur la décision de Kiev de continuer à pointer du doigt la responsabilité russe dans ce tir : "On ne peut pas se mettre à la place de Volodymyr Zelensky. Il subit une pression constante. Il voit les exactions quotidiennes des Russes dans son pays." "Il y a peut-être eu un emballement", selon le général Paloméros.