"Ne croyez pas la propagande" : une employée interrompt le JT le plus regardé de Russie

C'est une scène rarissime qui s'est produit lundi soir en Russie, où l'information est strictement contrôlée. Munie d'une pancarte "Non à la guerre. Ne croyez pas à la propagande. On vous ment, ici", une femme a fait irruption pendant le journal télévisé le plus regardé du pays.

Imperturbable, la célèbre présentatrice Ekaterina Andreïeva a continué de parler quelques secondes pendant que la protestataire scandait "non à la guerre", puis la chaîne a précipité la diffusion d'un reportage sur les hôpitaux, mettant fin au direct sur le plateau.