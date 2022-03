Négociations Zelensky-Poutine, 10 millions de réfugiés ukrainiens... Le point sur la situation en Ukraine

Un dimanche d'accalmie. "Le front est pratiquement figé", il n'y a "pratiquement pas eu de tirs de missiles sur les villes", et "l'aviation russe n'est quasiment pas active", il y a juste des "actions tactiques" des deux camps, a déclaré lors d'un briefing

à la mi-journée Oleksiy Arestovitch, conseiller de la présidence ukrainienne.

Destructions. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir détruit dans la région de Mykolaïv, au sud de l'Ukraine, une réserve de carburant frappée "par des missiles de croisière depuis la mer Caspienne, ainsi que par des missiles balistiques hypersoniques depuis l'espace aérien de la Crimée". À Kiev, la capitale, un obus a explosé dimanche juste devant un immeuble

d'habitation, blessant au moins cinq personnes, dont deux ont été hospitalisées, a annoncé le maire Vitali Klitschko. De plus, trois personnes ont par ailleurs été blessées dimanche selon les services d'urgence dans une frappe aérienne dans la région de Jytomyr.

Bombardements. Une école d'art située à Marioupol a été détruite par des frappes russes alors que 400 personnes (femmes, enfants et personnes âgées) y étaient réfugiées, selon les autorités locales. "Nous savons que le bâtiment a été détruit et que des gens pacifiques sont toujours sous les décombres. Le bilan concernant le nombre de victimes est en train d'être clarifié", a indiqué la municipalité sur Telegram. Zelensky a dénoncé un nouveau "crime de guerre", ajoutant que c'est "un acte de terreur dont on se souviendra même au siècle prochain".

Bilan. Selon les militaires ukrainiens, les troupes russes ont effectué 291 frappes de missiles et 1.403 raids aériens depuis le début de l'invasion le 24 février. De plus, selon le président Zelensky, plus de 14.000 soldats russes ont péri depuis le début de

l'invasion. De son côté, la Russie avance le chiffre de 500 morts.