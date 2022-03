Guerre en Ukraine : Netflix suspend son service en Russie

Netflix rejoint TikTok, Apple, Microsoft ou encore Nike, Ikea, Visa et Mastercard parmi les nombreuses entreprises qui ont suspendu leurs opérations en Russie ou ayant annoncé leur retrait pur et simple du pays. Des géants de Hollywood font partie de cette liste : Disney, Warner Bros, Paramount, Sony et Universal, ont retardé la sortie en Russie de leurs prochains films.