VIDÉO - Ukraine : nos images exclusives des scènes de liesse dans la ville de Kherson libérée

Explosions de joie dans le centre-ville de Kherson. Au lendemain du retrait des troupes russes de cette ville-clé du sud de l'Ukraine, épisode salué comme un "jour historique" par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des centaines d'habitants célèbrent la libération dans les rues.

Une liesse populaire dont témoignent les images exclusives tournées ce samedi 12 novembre par nos envoyés spéciaux sur place. On y voit des femmes, hommes et enfants danser et chanter, brandissant des drapeaux ukrainiens, et acclamer le passage de la police et des militaires.