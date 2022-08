Guerre en Ukraine : nos reporters à l’aéroport détruit de Gostomel

Quatre mois après le départ des Russes, les militaires sont encore en train de déminer la zone. La sécurité de l'aéroport et de la ville de Gostomel a été renforcée pour prévenir toute nouvelle attaque. Néanmoins, les militaires se préparent d'ores et déjà à une nouvelle attaque. Il va sans dire que l'heure n'est pas à la reconstruction tant que la guerre n'est pas terminée. Les enquêtes, elles, se poursuivent. Rappelons que les affrontements entre Russes et Ukrainiens dans cette zone ont été particulièrement violents.