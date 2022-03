EXCLUSIF - Guerre en Ukraine : "Nous ne nous mettrons pas à genoux", assure le maire de Kiev sur LCI

Il incarne, avec son frère Wladimir, la résilience de Kiev. Multiple champion du monde de boxe, catégorie poids lourds, dans les années 2000, Vitali Klitschko s'érige aujourd'hui comme un rempart de poids contre l'envahisseur russe. À la tête de la ville depuis 2014, il est entré en résistance, "les armes à la main", pour défendre la capitale ukrainienne et mettre la Russie de Vladimir Poutine K.-O. L'ex-boxeur, né en Kirghizie soviétique, devenu Kirghizistan, mène ce qu'il dit être "le combat de sa vie" face à la "boucherie", terme repris au président américain Joe Biden, perpétrée par l'armée russe en Ukraine.

"Ce n'est pas un secret que l'objectif des Russes est de s'emparer du cœur de la capitale de l'Ukraine", affirme le géant patriote (2,02m, 110 kg) au micro de LCI, dimanche 27 mars. "Beaucoup de forces se concentrent ici, mais nos soldats et nos patriotes ont détruit tous les plans des Russes. Ce mythe qui disait que c'était l'armée la plus puissante du monde n'existe plus. Il y a une différence avec les Russes. Ils combattent pour de l'argent. Nos soldats défendent leurs foyers, leurs femmes et leurs enfants. (...) Nous luttons et défendons les mêmes valeurs et les mêmes principes qui existent en France et dans chaque pays européen."