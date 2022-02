Guerre en Ukraine : "Nous répondrons sans faiblesse", assure Emmanuel Macron

"Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine." Quelques heures après l'invasion militaire russe en Ukraine, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour la condamner de nouveau et apporter son soutien au peuple ukrainien. Le président de la République a regretté le "choix délibéré" de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine, "qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes" et qu'il qualifie de "violation de la charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international".