"Nous sommes tous" à Kiev pour "défendre notre indépendance, notre État", assure le président Zelensky dans une vidéo

Alors que Vladimir Poutine l'a menacé et appelé l'armée ukrainienne à renverser cette "clique de drogués et néonazis", Volodymyr Zelensky lui a répondu. En signe de défi, le président ukrainien a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il apparaît dans la rue à proximité, affirmant être toujours à Kiev et déterminé à "défendre" l'Ukraine. Une réponse visiblement à certains médias russes qui laissaient entendre que le chef d'État avait quitté la capitale alors que les troupes russes se rapprochent.