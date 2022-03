Guerre en Ukraine : Odessa se prépare à l’attaque russe

Un cargo civil estonien aurait aujourd'hui coulé près du port pour une raison inexpliquée. Et ce jeudi matin, alors que nos reporters filmaient des images du plus grand port d'Ukraine, une puissante détonation a retenti, suivie d'une deuxième. Ils se sont mis à l'abri avec Vadim Tereshchuk, un élu local. Ce dernier a fait savoir plus tard qu'il s'agissait de tir de défense antiaérienne de l'armée ukrainienne.