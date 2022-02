Guerre en Ukraine : offensive aérienne sur tout le pays

À Marioupol, vivre dans sa maison ou son appartement, c'est prendre le risque qu'il explose. Alors, les habitants qui n'ont pas pu quitter la ville vivent désormais sous terre, dans des abris où femmes, enfants et personnes âgées partagent quelques mètres carrés à peine. "Je me suis réveillé à cause des explosions, j'ai compris qu'on était en guerre. Je ne veux pas mourir, je veux juste que ça s'arrête", témoigne un petit garçon.